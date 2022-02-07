Рязанский священник рассказал о загруженности коек в «красной зоне»

Священнослужитель отметил, что больницы перегружены «хрониками и пожилыми людьми», а медперсонал устал физически и морально.

Рязанский священник рассказал о загруженности коек в «красной зоне». Об этом Дмитрий Фетисов написал на своей странице в Instagram.

Священнослужитель отметил, что больницы перегружены «хрониками и пожилыми людьми», а медперсонал устал физически и морально.

Также батюшка поделился, что уже второй раз переболел коронавирусом. Полтора года назад у него диагностировали 25% поражения легких.

Он рассказал о своем самочувствии во время болезни: «Обоняние в этот раз сохранялось. Два дня сильной температуры и ломоты, сатурация опускалась до 95, потом сразу полегче стало. Только прямо-таки старческая слабость осталась».