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Рязанский священник рассказал о загруженности коек в «красной зоне»
Священнослужитель отметил, что больницы перегружены «хрониками и пожилыми людьми», а медперсонал устал физически и морально.

Рязанский священник рассказал о загруженности коек в «красной зоне». Об этом Дмитрий Фетисов написал на своей странице в Instagram.

Священнослужитель отметил, что больницы перегружены «хрониками и пожилыми людьми», а медперсонал устал физически и морально.

Также батюшка поделился, что уже второй раз переболел коронавирусом. Полтора года назад у него диагностировали 25% поражения легких.

Он рассказал о своем самочувствии во время болезни: «Обоняние в этот раз сохранялось. Два дня сильной температуры и ломоты, сатурация опускалась до 95, потом сразу полегче стало. Только прямо-таки старческая слабость осталась».