Рязанская полиция ищет свидетелей смертельной аварии на трассе М-5

ДТП произошло в воскресенье, 30 января.

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельной аварии на трассе М-5. Объявление опубликовано на сайте регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 30 января, примерно в 19:50, на 185 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 70-летний рязанец на Lada Granta не справился с управлением и врезался в Renault Megane, которой управляла 36-летняя женщина.

В результате аварии 72-летняя пассажирка Lada погибла на месте, а водителя госпитализировали.

Тех, у кого есть информация о ДТП, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.