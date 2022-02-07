Рязанская дирекция благоустройства создала telegram-канал о зимней уборке города

В telegram-канале будут публиковать фото и видео, а также укажут адреса ночного грейдирования и вывоза снега.

У рязанской дирекции благоустройства появился telegram-канал о зимней уборке города. Информация об этом в понедельник, 7 февраля, появилась в группе горадминистрации.

В telegram-канале будут публиковать фото и видео, а также укажут адреса ночного грейдирования и вывоза снега.

Так, например, ночью — с 7 по 8 февраля, снег уберут на улицах Семчинской, Маяковского, Московского шоссе, а также с Касимовского шоссе на участке от улицы Новой до улицы Советской Армии в обоих направлениях. Также запланированы работы по подметанию проезжей части дорог во всех районах города.

Рязанцев попросили не оставлять свои автомобили на указанных улицах.