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Рязанцы вступили в регистр доноров костного мозга с помощью «Почты России»
Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками и сопутствующие материалы.

В июле 2021 года «Почта России», национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и «Русфонд» запустили пилотный проект по развитию донорства костного мозга в России. За полгода «Почта России» отправила от национального РДКМ письма с наборами для взятия биообразца 4 724 добровольцам. Из Рязанской области 22 человека вступили в регистр доноров костного мозга удаленно, без визита в лабораторию и сдачи крови.

В 2022 году «Почта России» доработала функционал личного кабинета национального РДКМ: теперь по каждой заявке можно увидеть весь путь от отправки набора добровольцу до получения собранного биообразца регистром, в том числе период нахождения конверта у потенциального донора. Изменения позволят получать более глубокую аналитику о движении писем и присылать уведомления тем людям, которые по каким-то причинам не забирают конверты на почте или задерживаются с отправкой биоматериала.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о  состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и  определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца — ее оплатит «Почта России».