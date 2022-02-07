Рязанцы вступили в регистр доноров костного мозга с помощью «Почты России»

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками и сопутствующие материалы.

В июле 2021 года «Почта России», национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и «Русфонд» запустили пилотный проект по развитию донорства костного мозга в России. За полгода «Почта России» отправила от национального РДКМ письма с наборами для взятия биообразца 4 724 добровольцам. Из Рязанской области 22 человека вступили в регистр доноров костного мозга удаленно, без визита в лабораторию и сдачи крови.

В 2022 году «Почта России» доработала функционал личного кабинета национального РДКМ: теперь по каждой заявке можно увидеть весь путь от отправки набора добровольцу до получения собранного биообразца регистром, в том числе период нахождения конверта у потенциального донора. Изменения позволят получать более глубокую аналитику о движении писем и присылать уведомления тем людям, которые по каким-то причинам не забирают конверты на почте или задерживаются с отправкой биоматериала.