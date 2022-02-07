Рязанцы пожаловались на узкий проезд для скорой на Южном

По словам очевидцев, скорая не сможет проехать к рязанцам, которые проживают на улице Ушакова. Из-за узкой дороги автомобиль застревает, а низкая теплотрасса и вовсе ограничивает проезд.

Рязанцы пожаловались на узкий проезд для автомобиля скорой помощи. Пост об этом в понедельник, 7 февраля, опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, скорая не сможет проехать к рязанцам, которые проживают на улице Ушакова. Из-за узкой дороги автомобиль застревает, а низкая теплотрасса и вовсе ограничивает проезд.

«Мы не будем комментировать это. Слов нет! Просим жителей Рязани не держать обиду на бригады БСМП, если они задерживаются на вызовы, а отнестись с пониманием!» — говорится в посте.

В публикации рязанцы отметили губернатора Николая Любимова, мэра города Елену Сорокину и администрацию президента.