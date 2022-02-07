Российские банки усилят контроль за денежными переводами граждан

Организациям предстоит оперативно отслеживать подозрительные счета и изучать транзакции клиентов.

Российские банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями клиентов. Об этом сообщили « Известия ».

Организациям предстоит оперативно отслеживать подозрительные счета и изучать транзакции клиентов.

Рекомендации банкам выдал ЦБ, они утверждены в сентябре 2021 года. Центробанк посоветовал выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим числом» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 переводов физлицам за сутки. Помимо этого, под подозрение попадут «значительные объемы» переводов — более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц.

В случае выявления операций, организациям рекомендовали изучить их на предмет легализации преступных доходов или финансировании терроризма, а при наличии оснований — блокировать.

В публикации отмечается, что банки уже выполняют рекомендации. Как сообщили журналистам в ЦБ, работа не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц. Она направлена на определение зон риска, связанных с использованием финансовых услуг преступниками. Помимо этого, она не затронет малый и микробизнес.