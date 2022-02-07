Россельхознадзор оштрафовал касимовца за заросший участок площадью свыше 72 гектаров

Заброшенный участок обнаружили в деревне Чернышово-Починки. Территория вся заросла травой, а необходимые мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв не проводились.

Рязанский Россельхознадзор оштрафовал касимовца за ненадлежащее обращение с земельным участком. Информацию об этом в понедельник, 7 февраля, опубликовали на сайте управления.

Заброшенный участок обнаружили в деревне Чернышово-Починки. Территория вся заросла травой, а необходимые мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв не проводились. В связи с этим Россельхознадзор оштрафовал собственника земельного участка.

Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.