Россельхознадзор оштрафовал касимовца за заросший участок площадью свыше 72 гектаров
Заброшенный участок обнаружили в деревне Чернышово-Починки. Территория вся заросла травой, а необходимые мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв не проводились.
Рязанский Россельхознадзор оштрафовал касимовца за ненадлежащее обращение с земельным участком. Информацию об этом в понедельник, 7 февраля,
Заброшенный участок обнаружили в деревне Чернышово-Починки. Территория вся заросла травой, а необходимые мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв не проводились. В связи с этим Россельхознадзор оштрафовал собственника земельного участка.
Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.