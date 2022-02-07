Роспотребнадзор высказался об отмене «дистанционки» в рязанских школах

Причиной для введения новых ограничений стала «значительная заболеваемость среди детей новой коронавирусной инфекцией» и «повышение эпидемиологических порогов по заболеваемости ОРВИ».

Роспотребнадзор высказался об отмене «дистанционки» в рязанских школах. Соответствующее сообщение опубликовали в понедельник, 7 февраля, в соцсетях.

«Данная ограничительная мера носит временный характер и направлена на разобщение детей и прерывание цепочки передачи вируса. При улучшении эпидемиологической ситуации введенные ограничения будут сниматься», — говорится в посте.

Причиной для введения новых ограничений стала «значительная заболеваемость среди детей новой коронавирусной инфекцией» и «повышение эпидемиологических порогов по заболеваемости ОРВИ».

Ранее в Рязанской области школьников 5-8 классов перевели на «дистанционку» до 17 февраля, а спортивные школы и секции для несовершеннолетних закрылись.