Погибший на пожаре в Александро-Невском районе подрабатывал в церкви

Следователи начали проверку

Погибший на пожаре в Александро-Невском районе подрабатывал в церкви. Об этом сообщил « МК в Рязани ».

«Погибший приехал в Рязанскую область из соседнего региона. Мужчина жил один в съёмном доме, шумных компаний не водил. Известно, что погибший трудился разнорабочим в церкви», — рассказал изданию следователь по особо важным делам Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Илья Степанов.

Информация о пожаре появилась в воскресенье, 6 февраля, примерно в 4:26. Огонь практически полностью уничтожил жилой деревянный дом.

«По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка», — также отметил следователь.