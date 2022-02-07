Подозреваемый в поджоге в дома в Иркутской области мог облить детей горючей жидкостью

28-летнего мужчину задержали.

Подозреваемый в поджоге в дома в Иркутской области мог облить двух детей горючей жидкостью. Об этом сообщило издание Taiga.info .

Пожар произошел в субботу, 5 января, в деревне Тимирязева.

По информации следственного комитета, пьяный мужчина на почве ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог. «В результате смерть двоих детей наступила на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Женщину с младшим ребенком с термическими ожогами госпитализировали.

Следователи завели на 28- летнего мужчину уголовное дело по пунктам «а», «в» статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних детей). Его задержали. Решается вопрос о заключении под стражу.