На севере Москвы нашли отставного генерала с огнестрельным ранением головы
Тело офицера обнаружила в квартире его жена, когда утром проснулась от громкого хлопка.
На севере Москвы нашли отставного генерала с огнестрельным ранением головы. Об этом пишет «
Тело 76-летнего офицера нашли в одной из квартир на Хорошевском шоссе. В полицию позвонила его 68-летняя жена, которая рассказала, что утром проснулась от громкого хлопка.
Супруга также рассказала, что у ее мужа диагностировали онкологическое заболевание последней стадии.
Сообщается, что ранее мужчина был первым заместителем начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел России.