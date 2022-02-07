На севере Москвы нашли отставного генерала с огнестрельным ранением головы

Тело офицера обнаружила в квартире его жена, когда утром проснулась от громкого хлопка.

На севере Москвы нашли отставного генерала с огнестрельным ранением головы. Об этом пишет « Комсомольская правда » в понедельник, 7 февраля, со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 76-летнего офицера нашли в одной из квартир на Хорошевском шоссе. В полицию позвонила его 68-летняя жена, которая рассказала, что утром проснулась от громкого хлопка.

Супруга также рассказала, что у ее мужа диагностировали онкологическое заболевание последней стадии.

Сообщается, что ранее мужчина был первым заместителем начальника экспертно-криминалистического центра внутренних дел России.