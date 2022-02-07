На проект школы в Касимове выделили пять миллионов рублей

Заявки на конкурс принимают до 21 февраля.

На проект школы в Касимове выделили пять миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Школу построят по нацпроекту «Образование». Стоимость работ — 5 000 050 рублей. Разместить школу планируют в четырехэтажном здании. В документе сообщается, что здание рассчитано на 38 классов и 960 учеников. Заявки на конкурс принимают до 21 февраля.

О строительстве новой школы в Касимове стало известно в ноябре.