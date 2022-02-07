На Чукотке девочка погибла после катания на горке

Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля.

На Чукотке девочка погибла после катания на горке. Об этом сообщила прокуратура региона .

Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля, в 16:50 по местному времени (7:50 мск).

В Провиденскую райбольницу попала девочка 2009 года рождения. У нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, ребенок находился в коме.

В 19:00 по местному времени поступила информация, что подросток умер.

«По предварительной информации девочка получила травмы, катаясь с горы, в районе склона сопки, расположенной за территорией многоквартирных домов № 1 по улице Эскимосская, № 5 по улице Чукотская, поселка Провидения Чукотского автономного округа», — указали в сообщении прокуратуры.

Специалисты начали проверку после несчастного случая. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия. Во время проверки прокуроры дадут оценку действиям властей по оборудованию безопасных мест для детского отдыха. Результаты находятся на контроле районного прокурора.