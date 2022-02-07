На четырех рязанских улицах 7 февраля отключат холодную воду

Информацию опубликовали на сайте «Водоканала».

На четырех рязанских улицах в понедельник, 7 февраля, отключат холодную воду. Информацию опубликовал городской «Водоканал».

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся дома №№ 4 корпус 2 (СШОР «Юпитер»), 4 корпус 2, 4, 4-а (детский сад № 118), 5 корпус 1, 5 по улице Зубковой.

С 9:30 до 18:00 воды не будет по адресам: