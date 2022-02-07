Любимов заявил об эффективности камер на рязанских дорогах

Об этом в понедельник, 7 февраля, глава региона сообщил на совещании по ремонту и строительству дорог.

Николай Любимов заявил об эффективности камер на рязанских дорогах. Об этом в понедельник, 7 февраля, глава региона сообщил на совещании по ремонту и строительству дорог.

«Стационарные видеокамеры, которые установлены на опасных прежде участках дорог, позволяют либо сократить число ДТП, либо свести к нулю. Это четкая статистика, спорить бессмыслен. Потому что были ДТП на этом участке, после установки камер их нет», — подчеркнул политик.