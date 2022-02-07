Из-за пандемии COVID-19 закрылся старейший паб Англии

Считается, что заведение открылось в 793 году.

В Великобритании закрывается паб Ye Olde Fighting Cocks. Об этом сообщила BBC .

Заведение претендовало на звание старейшего в стране. Считается, что оно открылось в 793 году. Название оно получило благодаря петушиным боям, которые проводились там в начале XIX века.

По словам Христо Тофалли, владевшего баром последние десять лет, паб пережил войны, эпидемии чумы, и кризисы, однако наиболее «разрушительной» оказалась пандемия COVID-19.

Паб Ye Olde Fighting Cocks включен в Книгу Рекордов Гинесса как самый старый паб в Англии, несмотря на то, что некоторые оспаривают это.