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Из-за пандемии COVID-19 закрылся старейший паб Англии
Считается, что заведение открылось в 793 году.

В Великобритании закрывается паб Ye Olde Fighting Cocks. Об этом сообщила BBC.

Заведение претендовало на звание старейшего в стране. Считается, что оно открылось в 793 году. Название оно получило благодаря петушиным боям, которые проводились там в начале XIX века.

По словам Христо Тофалли, владевшего баром последние десять лет, паб пережил войны, эпидемии чумы, и кризисы, однако наиболее «разрушительной» оказалась пандемия COVID-19.

Паб Ye Olde Fighting Cocks включен в Книгу Рекордов Гинесса как самый старый паб в Англии, несмотря на то, что некоторые оспаривают это.