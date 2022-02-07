Инфекционист рассказал об эффективности экспресс-тестов на COVID-19

По его словам, с момента появления тесты стали более точными. Их заявленная эффективность — в среднем, 70-80%.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал РИА Новости об эффективности экспресс-тестов на COVID-19.

По его словам, с момента появления тесты стали более точными. Их заявленная эффективность — в среднем, 70-80%. При этом врач отметил, что более дорогие тест-системы дают более точную информацию. «Сегодня на рынке представлено несколько видов экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе», — рассказал Поздняков.

Также инфекционист рассказал о проблеме отрицательной предсказательной ценности. «Если мы видим клиническую симптоматику, похожую на коронавирус, и получаем отрицательный результат, то существует вероятность, что он может быть недостоверен. Вместе с тем, положительному результату в таком случае можно доверять», — пояснил специалист.

Поздняков подчеркнул, что «у экспресс-теста нижняя граница чувствительности гораздо выше, чем у ПЦР-теста, то есть при малой концентрации вируса в пробе антигенный тест её просто не заметит из-за довольно низкой чувствительности». «В этом отношении ПЦР-тест гораздо более точен. Кроме того, результат экспресс-теста не является документальным подтверждением отсутствия заболевания», — уточнил Поздняков.

Помимо этого, инфекционист рассказал, что, если после контакта с COVID-19 прошло больше недели и симптомов нет, тогда скорее всего отрицательному тесту на антиген можно верить. При этом для перепроверки нет смысла покупать несколько экспресс-тестов.

«Лучше купить один тест, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверно взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат. Если у человека есть симптомы COVID-19, был контакт с инфицированным, если он не вакцинирован или входит в группу риска тяжелого течения заболевания, но при этом получает отрицательный результат экспресс-теста, то лучше дополнительно сдать ПЦР-тест. Иначе человек может не знать о текущем заболевании COVID-19 и не получить помощь вовремя», — отметил кандидат медицинских наук.