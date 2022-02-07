\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
-1°
Втр, 08
Срд, 09
-2°
ЦБ USD 76.05 -0.6 05/02
ЦБ EUR 87.12 0.56 05/02
Нал. USD 74.70 / 76.40 10:08
Нал. EUR 85.50 / 87.30 10:08
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
11 293
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
6 850
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
6 972
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
32 720
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Инфекционист рассказал об эффективности экспресс-тестов на COVID-19
По его словам, с момента появления тесты стали более точными. Их заявленная эффективность — в среднем, 70-80%.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал РИА Новости об эффективности экспресс-тестов на COVID-19.

По его словам, с момента появления тесты стали более точными. Их заявленная эффективность — в среднем, 70-80%. При этом врач отметил, что более дорогие тест-системы дают более точную информацию. «Сегодня на рынке представлено несколько видов экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе», — рассказал Поздняков.

Также инфекционист рассказал о проблеме отрицательной предсказательной ценности. «Если мы видим клиническую симптоматику, похожую на коронавирус, и получаем отрицательный результат, то существует вероятность, что он может быть недостоверен. Вместе с тем, положительному результату в таком случае можно доверять», — пояснил специалист.

Поздняков подчеркнул, что «у экспресс-теста нижняя граница чувствительности гораздо выше, чем у ПЦР-теста, то есть при малой концентрации вируса в пробе антигенный тест её просто не заметит из-за довольно низкой чувствительности». «В этом отношении ПЦР-тест гораздо более точен. Кроме того, результат экспресс-теста не является документальным подтверждением отсутствия заболевания», — уточнил Поздняков.

Помимо этого, инфекционист рассказал, что, если после контакта с COVID-19 прошло больше недели и симптомов нет, тогда скорее всего отрицательному тесту на антиген можно верить. При этом для перепроверки нет смысла покупать несколько экспресс-тестов.

«Лучше купить один тест, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверно взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат. Если у человека есть симптомы COVID-19, был контакт с инфицированным, если он не вакцинирован или входит в группу риска тяжелого течения заболевания, но при этом получает отрицательный результат экспресс-теста, то лучше дополнительно сдать ПЦР-тест. Иначе человек может не знать о текущем заболевании COVID-19 и не получить помощь вовремя», — отметил кандидат медицинских наук.