\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
-1°
Втр, 08
Срд, 09
-2°
ЦБ USD 76.05 -0.6 05/02
ЦБ EUR 87.12 0.56 05/02
Нал. USD 74.70 / 76.40 10:08
Нал. EUR 85.50 / 87.30 10:08
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
11 291
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
6 850
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
6 972
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
32 720
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Гендиректор компании «Мармакс» вошел в состав жюри премии Urban Awards-2022
В оргкомитет премии входят эксперты отрасли девелопмента, которые обладают необходимыми компетенциями для анализа и оценки жилых комплексов со всех регионов России.

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров вошел в экспертную комиссию 14-й федеральной премии Urban Awards.

В оргкомитет премии входят эксперты отрасли девелопмента, которые обладают необходимыми компетенциями для анализа и оценки жилых комплексов со всех регионов России. Юрий Юров — основатель и генеральный директор девелоперской компании «Мармакс», которая строит высококачественные проекты бизнес-класса в Рязани. Среди реализованных Юровым проектов — не только многоквартирные дома, но и загородная недвижимость.

В составе жюри Юров оценит проекты в три этапа: сначала изучит анкеты номинантов и выставит баллы путем онлайн-голосования, затем осуществит выезды на проекты, чтобы убедиться в корректности анкетных данных и составить личное впечатление об объектах, а после определит победителей на основе презентаций финалистов. Финалистов и победителей 14-й федеральной премии Urban Awards объявят 3 июня в концертном зале Red Arena курорта «Красная поляна».

«Особенно важным сегодня является становление в регионах России тренда на строительство качественной жилой недвижимости по высочайшим стандартам современного девелопмента. Выявляя победителей премии Urban Awards, мы имеем возможность перенять их опыт и распространить его на всю отрасль, повсеместно повышая качество строительства в нашей стране», — прокомментировал Юрий Юров.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компания высоко оценена не только профессиональным сообществом, но и непосредственными потребителями конечного продукта — покупателями жилья. Это подтверждают награды, являющиеся знаком качества на рынке жилой недвижимости — звание финалиста премии в области нового строительства Urban Awards, Золотой знак «Надежный застройщик 2019 и 2021», а также участие в деловом форуме Urban Space в качестве основного спикера на тему «благоустройство и инфраструктура».