В Якутске женщина выжила после падения с восьмого этажа

Жительница Якутска выжила после падения с восьмого этажа. Она сама вызвала себе скорую помощь. Видео момента падения с камеры видеонаблюдения опубликовали в соцсетях.

Жительница Якутска выжила после падения с восьмого этажа. Она сама вызвала себе скорую помощь. Видео момента падения с камеры видеонаблюдения опубликовали в соцсетях.

ЧП произошло в пятницу, 4 февраля, в доме на улице Бестужева-Марлинского. Следователи проводят проверку после инцидента с женщиной 1991 года рождения, устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего.

Падение смягчило то, что в воздухе жительница Якутска зацепилась за провода и приземлилась в сугроб.

Сейчас женщина находится в реанимации. По предварительной информации, у нее повреждены тазовые кости.