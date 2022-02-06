В Рязанской области зафиксировали еще 1281 случай заболевания COVID-19

В Рязанской области коронавирусом заразился еще 1281 человек. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию заболели 74 234 рязанца.

В Рязанской области коронавирусом заразился еще 1281 человек. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщает федеральный оперштаб. Всего за пандемию заболели 74 234 рязанца.

За сутки выздоровели 220 человек, скончались 7 пациентов, госпитализировали с коронавирусом 59 жителей.

Всего за время пандемии скончались 2902 рязанца с коронавирусом, выздоровели 59 560 человек.

В России за сутки зафиксировали 180 071 новый случай заражения коронавирусом. Умер за сутки 661 пациент. Выписались после лечения 59 583 человек.