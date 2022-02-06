В Рязанской области 7 февраля потеплеет до +1 градуса
В Рязанской области в понедельник, 7 февраля, температура воздуха ночью составит −10…−5 градусов, днем потеплеет до −4…+1 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 7 февраля, температура воздуха ночью составит −10…−5 градусов, днем потеплеет до −4…+1 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег.
Днем также прогнозируют небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер южной четверти, 6-11 м/с.