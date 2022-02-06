В Рязани выставили на продажу участок возле Орехового озера

В Рязани за 45 млн рублей продают землю у Орехового озера. Объявление опубликовано на сайте Avito.

В Рязани за 45 млн рублей продают землю у Орехового озера. Объявление опубликовано на сайте Avito .

Участок площадью 13,5 га между Ореховым озером и рекой Окой в черте Рязани продают за 33,3 тысячи рублей за сотку — 45 млн рублей.

«Земельный участок на берегу озера Орехового. Подъезд со стороны трассы на Солотчу. Возможное использование — организации досугового центра для отдыха граждан», — сообщается в объявлении продавца — компании «Агент 62».

Отмечается, что рельеф участка ровный, есть подъезд по грунтовой дороге.