В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом

Специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в стране. Об этом профессор заявила в эфире канала «Россия 24».

Специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в стране. Об этом профессор заявила в эфире канала «Россия 24».

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — подчеркнула замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам Пшеничной, вырос уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России, так как много людей переболело омикрон-вариантом.