\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 06
-7°
Пнд, 07
-4°
Втр, 08
ЦБ USD 76.05 -0.6 05/02
ЦБ EUR 87.12 0.56 05/02
Нал. USD 75.00 / 77.00 09:44
Нал. EUR 86.00 / 87.50 09:44
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
10 050
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
6 015
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
6 185
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
31 854
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Госдуме разъяснили закон о защите россиян от мошенников при покупке жилья
В начале февраля вступил в силу закон, который защищает россиян от мошенников при покупке квартиры. О законе рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале февраля вступил в силу закон, который защищает россиян от мошенников при покупке квартиры. О законе рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, раньше человек мог купить жилье, которое могло оказаться аварийным, так как некоторые продавцы намеренно скрывали информацию. Теперь у покупателя появилась возможность узнать информацию о состоянии дома при помощи выписки из ЕГРН.

Володин отметил, что люди сталкиваются с мошенничеством и при покупке автомобилей, и важно защитить их в этой ситуации.

«Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать. Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации. А значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег», — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство — по аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.