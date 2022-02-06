В Госдуме разъяснили закон о защите россиян от мошенников при покупке жилья

В начале февраля вступил в силу закон, который защищает россиян от мошенников при покупке квартиры. О законе рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В начале февраля вступил в силу закон, который защищает россиян от мошенников при покупке квартиры. О законе рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, раньше человек мог купить жилье, которое могло оказаться аварийным, так как некоторые продавцы намеренно скрывали информацию. Теперь у покупателя появилась возможность узнать информацию о состоянии дома при помощи выписки из ЕГРН.

Володин отметил, что люди сталкиваются с мошенничеством и при покупке автомобилей, и важно защитить их в этой ситуации.

«Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать. Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации. А значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег», — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство — по аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.