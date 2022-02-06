В Александро-Невском районе при пожаре погиб мужчина

В Александро-Невском районе ночью 6 февраля сгорел частный дом. Во время пожара погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Александро-Невском районе ночью 6 февраля сгорел частный дом. Во время пожара погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 6 февраля в 4:26. Загорелся жилой деревянный дом.

Погиб мужчина 1974 года рождения.

На месте работали два автомобиля и пять человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются.