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Ученые рассказали об ускоренном старении организма из-за коронавируса
При заболевании COVID-19 организм человека стареет быстрее. Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал радио Sputnik молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

При заболевании COVID-19 организм человека стареет быстрее. Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал радио Sputnik молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те „приключения“ по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — отметил Скулачев.

По мнению эксперта, высокая смертность от коронавируса среди пожилых людей обусловлена именно этим фактором. При этом биолог считает, что врачи могут восстановить годы, «потерянные» из-за коронавируса.

Скулачев добавил, что постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но есть основание полагать, что «если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять».

Эксперт заключил, что ускоренному старению менее подвержены привитые, так как у этих людей болезнь протекает легче.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 требуют подтверждения и дальнейших исследований.