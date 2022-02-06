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Специалисты назвали обманчивый симптом омикрона
Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса пациенты стали все больше жаловаться на расстройство желудка. Об этом заявили специалисты из ZOE COVID Study. При этом статистика показала, что такой симптом в последнее время признаком заражения омикроном не является.

Во время вспышки омикрон-штамма коронавируса пациенты стали все больше жаловаться на расстройство желудка. Об этом заявили специалисты из ZOE COVID Study. При этом статистика показала, что такой симптом в последнее время признаком заражения омикроном не является.

Эксперты отметили, что такая тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января. Число людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях, резко увеличилось.

Медики добавили, что проблемы с ЖКТ действительно наблюдаются при омикрон-штамме. Однако, по мнению специалистов, рост числа сообщений о подобных симптомах связан не с особенностью омикрона, а с ошибками людей, которые принимают их за COVID-19. По данным экспертов, зимой регулярно наблюдается рост пациентов с этими недугами.

Специалисты посоветовали, как избежать кишечных инфекций: мыть руки до и во время приготовления пищи, не пренебрегать гигиеной при посещении общественных мест и соблюдать принципы здорового питания.