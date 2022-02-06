Рязанцы пожаловались на припаркованные фуры на улице Новоселов

Рязанцы рассказали, что на улице Новоселов неубранный снег и постоянно паркующиеся на обочине фуры затрудняют проезд. Пост об этом опубликовали в соцсетях.

Рязанцы рассказали, что на улице Новоселов неубранный снег и постоянно паркующиеся на обочине фуры затрудняют проезд. Пост об этом опубликовали в соцсетях .

«Вопрос первый к администрации: когда уже начнут там чистить? Который год там никто не убирает! Вопрос второй к ГИБДД: сделайте уже что-то с этими фурами, постоянно паркующимися в жилой части города. Вся Новоселов там заставлена. Их там не должно быть, так как элементарно есть знаки, запрещающие въезд в эти районы», — возмутился автор поста.

Рязанец добавил, что накануне из-за ДТП на единственной оставшейся полосе из трех на улице Новоселов водителям пришлось объезжать место по встречке.

Напомним, массовая авария произошла в субботу, 5 февраля, на улице Новоселов. По данным пресс-службы регионального УМВД, в ДТП никто не пострадал.