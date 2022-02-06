Мэрия попросила рязанцев убрать машины с улиц из-за вывоза снега

В ночь с 6 на 7 февраля Дирекция благоустройства будет вывозить снег с проезжей части дорог на улицах Маяковского, Семчинской и на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В ночь с 6 на 7 февраля Дирекция благоустройства будет вывозить снег с проезжей части дорог на улицах Маяковского, Семчинской и на Московском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Также во всех районах города проведут подметание и противогололедную обработку дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Жителей просят не оставлять свои автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.