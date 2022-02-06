Лыжник Большунов завоевал для России первое золото на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Александр Большунов стал первым в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Он принес сборной первую золотую медаль соревнований.

Россиянин Александр Большунов стал первым в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Он принес сборной первую золотую медаль соревнований. Большунов преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Серебро завоевал также россиянин Денис Спицов, он отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд.

Третьим стал финн Ийво Нисканен. Для 25-летнего Большунова это первая золотая олимпийская медаль.

На утро 6 февраля у россиян четыре награды Игр — одно золото, два серебра и одна бронза.