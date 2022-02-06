Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования в могуле прошли в воскресенье, 6 февраля.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования в могуле прошли в воскресенье, 6 февраля.

В третьей попытке Смирнова набрала 77,72 балла.

Золото завоевала австралийка Джакара Энтони с 83,09 балла, серебро — американка Джелин Кауф.

Другие россиянки, Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина, не прошли в финал, Полина Чудинова стала 17-й.

На данный момент у российской сборной пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.