Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования в могуле прошли в воскресенье, 6 февраля.
Российская фристайлистка Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования в могуле прошли в воскресенье, 6 февраля.
В третьей попытке Смирнова набрала 77,72 балла.
Золото завоевала австралийка Джакара Энтони с 83,09 балла, серебро — американка Джелин Кауф.
Другие россиянки, Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина, не прошли в финал, Полина Чудинова стала 17-й.
На данный момент у российской сборной пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы.