Циклон «Роксана» принесет в Центральную Россию мартовское тепло

Россиянам пообещали потепление на следующей неделе, которое принесет циклон «Роксана». Об этом сообщил
Он отметил, что за воскресенье в Москве выпало 3 мм осадков, местами до 5 мм, что составляет почти 10% от месячной нормы. Это произошло под воздействием североатлантического циклона «Роксана». На предстоящей неделе он обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом.
Синоптик пояснил, что в результате среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на 7-9 градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже 0… -5, а днем столбики термометров будут колебаться от -2 до +3 градусов.
Тишковец пояснил, что такой температурный режим чуть более чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим показателям середины марта.
«При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до 9-10 миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги, благодаря чему высота сугробов в Москве почти не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров», — заключил синоптик.