Циклон «Роксана» принесет в Центральную Россию мартовское тепло

Россиянам пообещали потепление на следующей неделе, которое принесет циклон «Роксана». Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиянам пообещали потепление на следующей неделе, которое принесет циклон «Роксана». Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что за воскресенье в Москве выпало 3 мм осадков, местами до 5 мм, что составляет почти 10% от месячной нормы. Это произошло под воздействием североатлантического циклона «Роксана». На предстоящей неделе он обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом.

Синоптик пояснил, что в результате среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на 7-9 градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже 0… -5, а днем столбики термометров будут колебаться от -2 до +3 градусов.

Тишковец пояснил, что такой температурный режим чуть более чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим показателям середины марта.

«При этом почти каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, а иногда не исключено, что кое-где может примешиваться и небольшой дождь. Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до 9-10 миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги, благодаря чему высота сугробов в Москве почти не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров», — заключил синоптик.