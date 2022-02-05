Жителей Центральной России предупредили о дождях и оттепели

В Центральную Россию придут дожди и начнется оттепель. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Центральную Россию придут дожди и начнется оттепель. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на будущей неделе ожидается температура на 8-10 градусов выше нормы — до +3 градусов, а также небольшие осадки.

«Глядя на синоптическую карту, видно, как без конца пульсирует исландский минимум — климатический центр образования циклонов. Очередные циклоны направились к центру Европейской России. Начиная с понедельника и до конца рабочей недели температура будет очень высокая: примерно на 8 градусов, а в отдельные дни на 10 градусов выше средних значений», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, ночью температура будет около −1…−6 градусов, днем — около 0, в отдельные дни потеплеет до +3 градусов.

Вильфанд добавил, что в течение недели будет облачно. Во вторник и среду ожидается умеренный снегопад, возможен мокрый снег и гололедица.

Напомним, ранее Вильфанд рассказал, когда наступит весна в России.