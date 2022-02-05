Во время пожара в Касимовском районе погибли двое мужчин

Стали известны подробности пожара, который произошел ночью в субботу в Касимовском районе в поселке Елатьма. В МЧС рассказали о погибших.

Стали известны подробности пожара, который произошел ночью в субботу в Касимовском районе в поселке Елатьма. Во время ЧП погибли двое мужчин — одному было 54 года, другому 49 лет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, в Касимовском районе ночью в субботу, 5 февраля, загорелся одноэтажный деревянный дом. Сообщение о возгорании поступило в 01:28. Огонь охватил площадь 160 кв. м.

Стала известна причина пожара.