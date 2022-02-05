Владелец сгоревшей фуры в Спасском районе ищет очевидцев ДТП

Владелец грузовика, сгоревшего на трассе М5 «Урал» в пятницу, 4 февраля, ищет очевидцев происшествия. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Владелец грузовика, сгоревшего на трассе М5 «Урал» в пятницу, 4 февраля, ищет очевидцев происшествия. Об этом стало известно РЗН. инфо.

«Моя машина с грузом ехала из Москвы в Казахстан. И на трассе М5 внезапно загорелась. Водитель хотел отцепить прицеп, но машина вспыхнула, как спичка. Может, кто-то видел, как произошло возгорание?» — обратился к свидетелям владелец фуры.

Напомним, ДТП произошло утром в пятницу, 4 февраля, на 226 километре автодороги М-5 «Урал». Опубликовано видео с места происшествия.