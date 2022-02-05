Видео: лавина накрыла сноубордиста в горах Сочи

В Краснодарском крае лавина накрыла сноубордиста. Снежный поток сошел с гор на закрытой трассе в Адлерском районе. Видео момента спасения мужчины попало на видео, его опубликовали в соцсетях.

В Краснодарском крае лавина накрыла сноубордиста. Снежный поток сошел с гор на закрытой трассе в Адлерском районе. Видео момента спасения мужчины попало на видео, его опубликовали в соцсетях.

Рядом со сноубордистом катались его приятели. Один из них сразу же бросился на помощь.

Мужчину быстро откопали и освободили от снега, он не пострадал.