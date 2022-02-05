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В Старожиловском районе женщина влезла через окно в дом экс-супруга и обокрала его
В поселке Старожилово задержали подозреваемую в квартирной краже. Женщина украла деньги бывшего мужа, проникнув в дом через окно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В поселке Старожилово задержали подозреваемую в квартирной краже. Женщина украла деньги бывшего мужа, проникнув в дом через окно, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 49-летний житель поселка и сообщил, что зашел домой в обеденный перерыв и заметил взломанное окно. Он также обнаружил пропажу 30 тысяч рублей.

За пару часов до этого полицейские узнали, что 47-летняя жительница соседней деревни внезапно стала совершать крупные покупки. Женщина вместе с сожителем тратила средства на дорогое спиртное и продукты.

Приняв заявление о краже, полицейские вспомнили, что некоторое время назад пострадавший был женат на местной жительнице, которая замечена в крупных тратах. Когда она стала злоупотреблять алкоголем, семья распалась.

Оперативники разыскали и задержали 47-летнюю жительницу района. Выяснилось, что именно она совершила кражу.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.