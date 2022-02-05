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В Рязанской области в ночь на 6 февраля похолодает до -17 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 6 февраля, ночью температура воздуха составит −17…−12 градусов, днем −8…−3 градуса. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 6 февраля, ночью температура воздуха составит −17…−12 градусов, днем −8…−3 градуса. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем также ожидается снег.

На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.