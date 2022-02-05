В Рязанской области коронавирусом заболели еще 1297 человек

В Рязанской области за сутки зафиксировали 1297 случаев заболевания коронавирусом, 106 человек госпитализировали. Всего за пандемию заразились 72 953 жителя. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 1297 случаев заболевания коронавирусом, 106 человек госпитализировали. Всего за пандемию заразились 72 953 жителя. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки скончались 6 пациентов, выздоровел 261. Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 2895 рязанцев, вылечились 59 340 жителей.

В России за сутки выявили 177282 новых случая заражения коронавирусом. Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3%.

За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.

Умерли за сутки 714 пациентов, общее число летальных исходов составляет 334 753. Выписались после лечения 60 507 человек, всего выздоровели 10 509 688.