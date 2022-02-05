\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-9°
Вск, 06
-6°
Пнд, 07
-3°
ЦБ USD 76.05 -0.6 05/02
ЦБ EUR 87.12 0.56 05/02
Нал. USD 75.00 / 77.00 09:44
Нал. EUR 86.00 / 87.50 09:44
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 2022 17:42
8 437
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
5 179
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
5 562
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
31 117
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области коронавирусом заболели еще 1297 человек
В Рязанской области за сутки зафиксировали 1297 случаев заболевания коронавирусом, 106 человек госпитализировали. Всего за пандемию заразились 72 953 жителя. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 1297 случаев заболевания коронавирусом, 106 человек госпитализировали. Всего за пандемию заразились 72 953 жителя. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки скончались 6 пациентов, выздоровел 261. Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 2895 рязанцев, вылечились 59 340 жителей.

В России за сутки выявили 177282 новых случая заражения коронавирусом. Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3%.

За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 630 047 человек.

Умерли за сутки 714 пациентов, общее число летальных исходов составляет 334 753. Выписались после лечения 60 507 человек, всего выздоровели 10 509 688.