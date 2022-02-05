В Рязани задержали мужчину, угрожавшего убить сожительницу

В Рязани на улице Черновицкой сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего убийством своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

В Рязани на улице Черновицкой сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убийством своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

Вечером в четверг, 3 февраля, в отделение вневедомственной охраны по Рязани поступили сведения, что в доме на улице Черновицкой мужчина угрожает убить женщину.

На место выехал ближайший наряд Росгвардии. Оказалось, что в квартире между женщиной и ее знакомым возник конфликт. Потерпевшая рассказала, что мужчина угрожал ей похожим на пистолет предметом. Она испугалась за свою жизнь и сообщила о ситуации в правоохранительные органы.

Росгвардейцы задержали мужчину 1977 года рождения и передали его полицейским.

Проводится проверка.