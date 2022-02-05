В Рязани во время пожара пострадал мужчина
В Рязани вечером в пятницу, 4 февраля, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Новаторов. Пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязани вечером в пятницу, 4 февраля, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Новаторов. Пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в панельной девятиэтажке поступило в 21:15. Сгорели диван и отделка квартиры. Площадь пожара составила 4 кв. м.
Пострадал 44-летний мужчина, его госпитализировали.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали четыре автомобиля, 12 человек.