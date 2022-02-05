\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
-9°
Вск, 06
-7°
Пнд, 07
-3°
ЦБ USD 76.05 -0.6 05/02
ЦБ EUR 87.12 0.56 05/02
Нал. USD 75.00 / 77.00 09:44
Нал. EUR 86.00 / 87.50 09:44
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
8 907
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
5 401
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
5 684
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
31 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В российских школах на онлайн-обучение переведут классы при отсутствии 20% детей
Согласно постановлению Роспотребнадзора, классы будут переводить на дистанционное обучение, если в них заболели 20% учащихся. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, классы будут переводить на дистанционное обучение, если в них заболели 20% учащихся. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее онлайн-обучение вводилось, если в группе или классе появлялся хотя бы один заболевший коронавирусом.

Такой порядок вводит новое постановление главного государственного санитарного врача России, которое вступит в силу с 6 февраля.

Изменения связаны с особенностями течения болезни при заражении омикрон-штаммом, которое похоже на ОРВИ.

«Такой подход будет применяться с 6 февраля 2022 года, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», — отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, в России отменили карантин для контактировавших с болеющими COVID-19.