В российских школах на онлайн-обучение переведут классы при отсутствии 20% детей

Согласно постановлению Роспотребнадзора, классы будут переводить на дистанционное обучение, если в них заболели 20% учащихся. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, классы будут переводить на дистанционное обучение, если в них заболели 20% учащихся. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее онлайн-обучение вводилось, если в группе или классе появлялся хотя бы один заболевший коронавирусом.

Такой порядок вводит новое постановление главного государственного санитарного врача России, которое вступит в силу с 6 февраля.

Изменения связаны с особенностями течения болезни при заражении омикрон-штаммом, которое похоже на ОРВИ.

«Такой подход будет применяться с 6 февраля 2022 года, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», — отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, в России отменили карантин для контактировавших с болеющими COVID-19.