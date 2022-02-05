В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом

Россиянам рассказали, когда в стране прогнозируют пик заболеваемости COVID-19. Как заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, он ожидается в середине февраля.

Россиянам рассказали, когда в стране прогнозируют пик заболеваемости COVID-19. Как заявила РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, он ожидается в середине февраля.

По ее словам, в ближайшие две-три недели омикрон будет доминирующим штаммом и в регионах, так как он охватил уже почти все субъекты страны.

«И к середине февраля, а возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими», — пояснила Пшеничная.

Она добавила, что такой резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать аналогичное резкое снижение. Именно так было в других странах.

Пшеничная заключила, что защита от омикрон-штамма остается такой же: вакцинация и ревакцинация, ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил.