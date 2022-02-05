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В Москве избили экс-депутата Госдумы
В столице напали на экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. Его избили неизвестные. Об этом заявил сам депутат, видео появилось в соцсетях.

В столице напали на экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. Его избили неизвестные. Об этом заявил сам депутат, видео появилось в соцсетях.

По словам избитого, на него напали около места, где он работал. Сейчас Шингаркин проходит обследование в больнице, а полиция ищет злоумышленников. Экс-депутат заявил, что за ним следили в течение недели.

В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили, что не обладают информацией о нападении на Шингаркина, сообщает РИА Новости.

По данным ЦИК, на прошедших выборах Максим Шинагркин входил в общефедеральную часть на выборах в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости. До этого он был депутатом от ЛДПР.