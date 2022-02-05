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В Касимовском районе на пожаре пострадали люди
В Касимовском районе ночью в субботу, 5 февраля, загорелся одноэтажный деревянный дом. Сообщение о возгорании поступило в 01:28, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Касимовском районе ночью в субботу, 5 февраля, загорелся одноэтажный деревянный дом. Сообщение о возгорании поступило в 01:28, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь охватил площадь 160 кв. м. На месте работали три пожарных автомобиля и девять человек.

Во время ЧП пострадали люди. Устанавливаются причина пожара и ущерб.

Выясняются подробности случившегося.