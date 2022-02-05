Погибшие в Рязани мужчина и девушка были сожителями

Выяснилась информация о погибших, чьи тела обнаружили в квартире в Шлаковом. Они были сожителями, сообщил «МК в Рязани» собственный источник.

Выяснилась информация о погибших, чьи тела обнаружили в квартире в Шлаковом. Они были сожителями, сообщил « МК в Рязани » собственный источник.

По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения употреблял наркотики. Девушка 1999 года рождения приехала в Рязань из Чувашии.

По данным источника, мужчина бил сожительницу.

Напомним, тела нашли в пятницу, 4 февраля, в квартире на улице Зои Космодемьянской. Следователи проводят проверку.