Стала известна причина пожара с двумя погибшими в Касимовском районе

Стало известно, из-за чего произошел пожар в поселке Елатьма Касимовского района, в котором погибли двое мужчин. Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Стало известно, из-за чего произошел пожар в поселке Елатьма Касимовского района, в котором погибли двое мужчин. Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

При пожаре погибли хозяин дома 1967 года рождения и один из его гостей 1972 года рождения. Накануне трое человек распивали алкоголь. Один из мужчин проснулся во время пожара и смог спастись.

Ведется доследственная проверка.

Напомним, в Касимовском районе ночью в субботу, 5 февраля, загорелся одноэтажный деревянный дом. Огонь охватил площадь 160 кв. м. Стало известно о жертвах.