Скончался кинорежиссер Виктор Бутурлин

Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Виктор Бутурлин умер в субботу, 5 февраля, в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Виктор Бутурлин умер в субботу, 5 февраля, в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

Бутурлин получил известность благодаря многосерийным детективам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с „Ленфильмом“», — говорится в сообщении киностудии.

Виктор Бутурлин в 1972 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах режиссеров и сценаристов в Москве. Работал режиссером в Ивановском и Ленинградском театрах музыкальной комедии. С 1981 года был режиссером-постановщиком киностудии «Ленфильм».

На киностудии Бутурлин снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие.