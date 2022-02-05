Рязанцы будут получать больничные листы дистанционно

В Рязани открывать и закрывать больничный решили в онлайн-режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий на заседании оперштаба в пятницу, 4 февраля.

В Рязани открывать и закрывать больничный решили в онлайн-режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий на заседании оперштаба в пятницу, 4 февраля.

По словам Прилуцкого, в последние дни в Рязани из-за роста числа заболевших коронавирусом стали значительно чаще открывать больничные онлайн.

«Если 1,5 недели назад открывали 1-2 листка нетрудоспособности, то вчера в больнице в ОКБ было открыто свыше 60, в 11-й больнице — больше 40», — отметил Прилуцкий.

На онлайн-режим оформления больничных рязанцы перейдут с понедельника, 7 февраля.