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Россияне завоевали две медали в первых соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
Лыжница Наталья Непряева завоевала для России первую медаль на Олимпиаде в Пекине — она взяла серебро в скиатлоне. Российские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль Олимпиады-2022, сообщает «Р-Спорт».

Лыжница Наталья Непряева завоевала для России первую медаль на Олимпиаде в Пекине — она взяла серебро в скиатлоне. Российские биатлонисты стали третьими в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль Олимпиады-2022, сообщает «Р-Спорт».

Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне. Золото завоевала норвежка Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию 15 км за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила ей 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер.

Для 26-летней Натальи Непряевой это первая олимпийская награда в индивидуальной дисциплине. Также она стала первой российской лыжницей, которая выиграла медаль в скиатлоне.

Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете. За команду выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Команда преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Биатлонисты использовали 13 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг. Для всех спортсменов это первая олимпийская медаль в карьере. Победили в эстафете норвежцы с результатом 1 час 6 минут 45,6 секунды, вторыми стали французы.